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Образование

Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём знаний

Дмитрий Ивьев
01.09, 12:51
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Уважаемые педагоги, школьники и студенты!

От имени депутатов Думы городского округа города Калуги поздравляю вас с Днем знаний!

Это праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Для первоклашек он открывает удивительную страницу в жизни, полную интересных событий и открытий. Для выпускников наступает время выбора жизненного пути.

Впереди вас ждут новые знания, открытия и возможности. Не бойтесь трудностей, ведь они делают нас сильнее и увереннее. Учитесь с удовольствием, развивайте свои таланты и способности.

Особые слова благодарности и признательности звучат в этот день в адрес педагогов, ведь уже многие годы благодаря их энтузиазму, ответственности и преданности профессии возрастает интеллектуальный потенциал нашего города.

Желаю всем ребятам отличных оценок. Пусть вам будет легко и интересно в учении, пусть ваши успехи станут предметом гордости родителей и учителей. А педагогам – оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и плодотворной работы.

С праздником! С Днем знаний!

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев

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