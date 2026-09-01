Юрий Моисеев поздравил калужан с Днём знаний
Уважаемые педагоги, школьники и студенты!
От имени депутатов Думы городского округа города Калуги поздравляю вас с Днем знаний!
Это праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Для первоклашек он открывает удивительную страницу в жизни, полную интересных событий и открытий. Для выпускников наступает время выбора жизненного пути.
Впереди вас ждут новые знания, открытия и возможности. Не бойтесь трудностей, ведь они делают нас сильнее и увереннее. Учитесь с удовольствием, развивайте свои таланты и способности.
Особые слова благодарности и признательности звучат в этот день в адрес педагогов, ведь уже многие годы благодаря их энтузиазму, ответственности и преданности профессии возрастает интеллектуальный потенциал нашего города.
Желаю всем ребятам отличных оценок. Пусть вам будет легко и интересно в учении, пусть ваши успехи станут предметом гордости родителей и учителей. А педагогам – оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и плодотворной работы.
С праздником! С Днем знаний!
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев
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