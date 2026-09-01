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Образование

Шапша опубликовал поздравление с Днём знаний

Дмитрий Ивьев
01.09, 08:28
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В новом учебном году за парты в Калужской области сядет 121 тысяча школьников. Среди них 11 тысяч первоклашек.

Своё поздравление детям, педагогам и родителям опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Дорогие ребята, пусть этот учебный год будет для вас временем смелых идей, новых достижений в учебе, науке, творчестве, спорте, - говорится в тексте поздравления. - Принесет радость открытий, веру в себя и желание менять мир к лучшему.

Учителей он поблагодарил за преданность профессии, мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят детям.

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