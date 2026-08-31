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Образование

В Калуге школы и детсады примут 62 тысячи детей

Дмитрий Ивьев
31.08, 15:32
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Начальник управления образования Ольга Лыткина озвучила эти данные 31 августа на планерке в администрации города.

К 1 сентября в Калуге привели в порядок образовательные учреждения. В 11 школах и детсадах починили кровли, фасады и цоколи — в том числе в школах № 7, 13, 31, 36 и 39. В десяти учреждениях обновили системы жизнеобеспечения, среди них — школы № 18 и 19.

Ещё в трёх детсадах отремонтировали медблоки, а в трёх школах и трёх детсадах — пищеблоки. Оконные блоки заменили в четырёх школах и 11 детсадах. Актовые, музыкальные и спортивные залы подновили в 15 учреждениях.

Отдельно стоит отметить детсад № 108 «Дружба» — там сделали капитальный ремонт. Сейчас заканчивают капремонт в школе № 1.

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