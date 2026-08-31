Каждый четвёртый калужанин в детстве не любил 1 сентября

Сервис SuperJob выяснил, как жители Калуги относились к Дню знаний, когда сами учились в школе. Оказалось, что 27% опрошенных этот день скорее ненавидели, а ещё 10% — сильно не любили. При этом 14% очень ждали 1 сентября, а 49% — скорее ждали.

Женщины в детстве чаще мужчин радовались началу учебного года. А мужчины почти в два раза чаще признавались, что терпеть не могли 1 сентября.

Отношение к празднику зависело и от возраста: среди горожан старше 45 лет 72% говорили, что ждали День знаний, а среди тех, кому меньше 35 лет, — только 55%.

Ещё одна закономерность — чем выше зарплата, тем позитивнее воспоминания: 76% калужан с доходом от 150 тысяч рублей радовались 1 сентября, а среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч, — 61%.