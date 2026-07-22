25 июля закончится прием документов в вузы

Приёмная кампания в системе среднего профессионального образования продлится до середины августа, напомнил в среду губернатор Владислав Шапша.

По его словам, удобнее всего подать документы и отслеживать статус заявления можно на портале Госуслуг. Такая возможность появилась благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

- В Калужской области мы перестроили систему профориентации, развиваем допобразование, акцент – на техническое творчество, - рассказал Шапша. - Создаем новые направления подготовки, увеличиваем число бюджетных мест в вузах и колледжах под запросы реального сектора экономики, социальной сферы.

В регионе растет интерес абитуриентов к техническим специальностям и IT-профилю. Также все чаще наши выпускники делают выбор в пользу системы СПО: конкурс в некоторые колледжи уже – до 4 человек на место.