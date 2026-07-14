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Образование

В калужской сельской школе обновили пространство

Дмитрий Ивьев
14.07, 08:58
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В рамках программы школьных инициатив в селе Бояновичи Хвастовичского округа реализовали проект «Перезагрузка школьного пространства», сообщила 14 июля заместитель губернатора Валентина Авдеева.

В рамках проекта подрядчики разместили тематические настенные композиции на лестницах, в фойе и коридорах школы. Закуплены мобильные диваны и пуфы. Установлен и новый телевизор.

Как отмечают в правительстве, главной целью проекта стало создание современного, эстетически привлекательного, комфортного и многофункционального пространства, способствующего повышению мотивации к обучению и развитию творческого потенциала обучающихся.

Общий объем затрат на реализацию проекта составил 483 тысячи рублей. Софинансирование из областного бюджета – 438,7 тысячи.

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