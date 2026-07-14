Губернатор рассказал о ремонте школ

Работы сейчас продолжаются в разных районах Калужской области.

В селе Льва Толстого Дзержинского района начался масштабный капремонт, проект входит в программу двухгодичного цикла (2026-2027 гг.).

Хвастовичскую школу приведут в порядок уже к началу нового учебного года.

К 1 сентября по просьбе жителей ждет кардинальное обновление и школу № 1 г. Калуги. Впервые за 40 лет существования здания здесь идет капремонт: кровля, фасад, инженерные коммуникации, внутренние помещения. Закупается мебель и оборудование. Будут созданы новые лаборатории, оборудованы кабинеты труда, агрокласс.

В Кировском районе обновляется четыре школы.

- По программе модернизации школьных системы образования в Калужской области в этом году приводим в порядок 11 школ, - сообщил 14 июля губернатор Владислав Шапша. - Из них пять ремонтируются по двухлетнему циклу. С начала действия программы уже кардинально обновили 52 школы.