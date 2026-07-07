Воспитатель из Калужской области победила во всероссийском конкурсе

Елена Аверкина, работающая воспитателем в детском саду «Берёзка», одержала победу во Всероссийском конкурсе методических разработок «От Кирилла и Мефодия». Она заняла первое место в номинации «Первые шаги в мире азбуки», рассказали 7 июля в правительстве региона.

Жюри высоко оценило авторскую методику Елены. Педагог предложила оригинальный подход к раннему обучению детей: знакомство с буквами и русской культурой происходит через увлекательные игры и творческие задания, что делает процесс обучения легким и интересным для малышей.

Всего на конкурс поступило почти 1500 заявок из 70 регионов России. Мероприятие приурочили к Году единства народов России и развитию системы дошкольного образования.