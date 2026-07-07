Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Воспитатель из Калужской области победила во всероссийском конкурсе
Образование

Воспитатель из Калужской области победила во всероссийском конкурсе

Дмитрий Ивьев
07.07, 12:51
0 1114
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Елена Аверкина, работающая воспитателем в детском саду «Берёзка», одержала победу во Всероссийском конкурсе методических разработок «От Кирилла и Мефодия». Она заняла первое место в номинации «Первые шаги в мире азбуки», рассказали 7 июля в правительстве региона.

Жюри высоко оценило авторскую методику Елены. Педагог предложила оригинальный подход к раннему обучению детей: знакомство с буквами и русской культурой происходит через увлекательные игры и творческие задания, что делает процесс обучения легким и интересным для малышей.

Всего на конкурс поступило почти 1500 заявок из 70 регионов России. Мероприятие приурочили к Году единства народов России и развитию системы дошкольного образования.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
4 оценили
75%
0%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlUyeXRsUnZDNE5QV0lZSU8wRm1NWHc9PSIsInZhbHVlIjoiNG1rOVpnVUcrVXZybEd2SlduWVFnWmVteHA3V1VFWDduZmVNekdzLzNmeTBlNWZ5dmg1WWVmTW0zckpQYzdoL3cxOElJdFhONVZQZW9DZUJRdC9EQTBCREJBQnh1UDR6MUtYbVZTZGRuTGZpWnJoVkF3ZVczTG5ZYXVSZUZFM3pqODBnaU16aTMzSHF6ODZad1djWkhRMU5JZHNvL1cyZ3VBQ1F6U3lLVTZxTUlXT0RONVVZSFNsejRsMHJVdWRmVHRYR2lGS081Sjdxb3ViRWN1b0dGcVF4NFhhL1lQVkU5R1hkN2tndC9kRVd2TmJKMGJJMVQ4Si9zUG1rbXhuZUFJMkp1RXpUdmRkbFhZTGRBYS9jVjg4VHN5V044OStsSUF2OGhNOE1tWWtTV3lQRXcrWXdKVGJBU2l6dzZwYU5VK1FzTzlWR05iak5vVU9zckpuL2k2NklkZnFSZ1lIcG80RllkMlo2TDJ5MEpKWEN4dURwOGU4TllEQ2MrQnljWk5rd2c1eUpsakZVK0ZlM1dOdUw3ZkJRUy9PTW1Ia0QrVjE1d0o2OC9iQkNpVnlsZ0wrSGF0cTFydFlySG9TaCIsIm1hYyI6ImNkYTk0YjM2MmNhMDUyZDY0YjU3NWVmZTM1ZDA0N2U4MmVkYmQ2YmRiMWY5YTFhOGFhOTIzOWFlODk4MmIwZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9UY0pCa0hBdTkvYXd3WE1veTZkQlE9PSIsInZhbHVlIjoib0svbkRIejdUcFNvWTlIWEZIdEpxVzM0eWIyVWVtdDhPcjRWc2wxVTI1aXhWN3dXWnYrL0xYV1FjUUlveURhUkZYbkZXWVhzTWFpcEpBS0orVVByQ0pWRDkxRHJHZGdQcmFpOStIRzhXNGpuV1hSeGVKaEFUaDlFWTd3MGZtb2NGcXh4RHBMZlFFRUpBMi82UTM0TUcwVEtTN2hRUHBjTVA1VU80YitORzZLRG56bEhNbXU3T1B6dGgrS2tCN3pMWk8wL2pJOU5BTEp6VDgrdi93WnBvMDVtdHJadDdEYWk1QmY4dyt0Z01SMGRpL0pma0hLMUJVVHlXMVZXL216YU9jV3lyVFRjdkdQRFBJL2ZOdXBUa1prY2lDdHo1Rlk2QzhZSnBMYU1NUXlOTEs2YkpjaU5QTm9PeXVrY1ovMVp6bGJ5dW5yNzdnMy9TUXV6Njc4UDhqM2gyTjJqbkp0SlJZQnh5N0g4aHFlaDFXTjBkZVIzREFWTXEzNkhkd0RvUHBtR1lKa2pFMkFlVlhIRk1ZY3lZdmY4SThwSXU3bjZuK2NndUNyRFZWWFVtK21CSDVtZkJBcnM2RTZxWXpqeEVCdjF3NDJtc2tRVEJCQXd2UE51eE93V2dYR3R2bTRwdWRaRXJ1ejBwelJ1YkJTMHNnbDhPMks5TEJUeUZRQUZRbkNhLzNkR0dRQlBuak9JelJPbHZTZVpmcDhMZFl2b25SL0kzaWVSMHduRFg4Tmo2S2Rpcy9RZk1NWlE4QU90clRTMWRNS0VKU2tjc1RKUndXZm5taGxXckRaMVZqZk1uTmdjQ3RFM1lJS2h6aEp6bVpGajdFZE9zYUYzdVp1TiIsIm1hYyI6ImZlMzAyNGJjZmI1ZThlYjkzZGJlMzEwZmY3MWNkMTFmZDNhOTQ2YjJmMDZjYjc2Zjk3ZDYxZGM4N2JjMWEwMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+