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Образование

Калужане уже подали восемь тысяч заявлений в школу через Госуслуги

Дмитрий Ивьев
02.07, 14:20
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Электронная запись в школу — одна из самых востребованных услуг на портале «Госуслуги» в Калужской области. Родители будущих первоклассников всё чаще выбирают цифровой формат: только в первой волне приёма через портал поступило более 8 тысяч заявлений. Первая волна проходила для детей с пропиской на закреплённой территории и для льготных категорий.

С 6 июля стартует вторая волна — для тех, кто хочет устроить ребёнка не в школу по прописке, а в другую при наличии свободных мест. Ожидается ещё около двух тысяч заявлений.

Сервис работает в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Родителям не нужно стоять в очередях: данные подставляются из личного кабинета автоматически, а заявление отправляется за пару минут. Также записать ребёнка можно через мобильное приложение «Госуслуги».

Приём продлится до 5 сентября, но места в востребованных школах заканчиваются быстро. Рекомендуется не откладывать подачу заявления.

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