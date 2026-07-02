Калужане уже подали восемь тысяч заявлений в школу через Госуслуги

Электронная запись в школу — одна из самых востребованных услуг на портале «Госуслуги» в Калужской области. Родители будущих первоклассников всё чаще выбирают цифровой формат: только в первой волне приёма через портал поступило более 8 тысяч заявлений. Первая волна проходила для детей с пропиской на закреплённой территории и для льготных категорий.

С 6 июля стартует вторая волна — для тех, кто хочет устроить ребёнка не в школу по прописке, а в другую при наличии свободных мест. Ожидается ещё около двух тысяч заявлений.

Сервис работает в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Родителям не нужно стоять в очередях: данные подставляются из личного кабинета автоматически, а заявление отправляется за пару минут. Также записать ребёнка можно через мобильное приложение «Госуслуги».

Приём продлится до 5 сентября, но места в востребованных школах заканчиваются быстро. Рекомендуется не откладывать подачу заявления.