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Образование

В калужские вузы выпускники могут поступать в онлайн-режиме

Дмитрий Ивьев
23.06, 08:14
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В Калужской области стартовала приёмная кампания в вузы. Теперь абитуриентам не обязательно стоять в очередях, ведь подать документы можно полностью онлайн через портал Госуслуг. В прошлом году таким способом воспользовались около 700 калужских выпускников, а в этом году ожидается, что онлайн подадут заявления более 60% абитуриентов.

Результаты ЕГЭ, данные о льготах и индивидуальных достижениях подтягиваются в заявление автоматически из государственных баз, так что сканировать и загружать справки больше не нужно. Тем, кто еще не определился с выбором, поможет специальный сервис подбора вуза, который предложит варианты с учетом баллов, наличия общежития или военной кафедры.

Подать заявления можно сразу в пять вузов и на пять направлений бакалавриата или специалитета, а для магистратуры и аспирантуры ограничений по количеству нет. Весь процесс проходит в личном кабинете: там можно отслеживать статус заявления, подавать согласие на зачисление или оформлять целевое обучение. С этого года возможность подавать документы онлайн появилась и у иностранных граждан.

В этом году калужские государственные вузы готовы принять на бюджет почти две тысячи студентов.

Абитуриентам важно не пропустить сроки подачи документов. Те, кто мечтает о бесплатном обучении на бакалавриате или в специалитете, должны успеть до 25 июля. На бюджетные места в магистратуре документы принимают до 20 августа. А тем, кто планирует поступать на платное отделение, дают больше времени — заявления ждут до 20 сентября.

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