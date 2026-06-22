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Образование

В вузах региона открыли почти 2 тысячи бюджетных мест

Дмитрий Ивьев
22.06, 13:25
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В России стартовала приёмная кампания в вузы, колледжи и техникумы. В Калужской области в этом году для абитуриентов открыли почти две тысячи бюджетных мест. Подать документы можно лично в приёмной комиссии, по почте или онлайн через Госуслуги.

На портале Госуслуг абитуриенты могут искать себя в конкурсных списках по специальному номеру, автоматически видеть зачтенные достижения, такие как победы в олимпиадах или значок ГТО, а также узнавать информацию о целевых квотах. Эти нововведения помогают быстрее отслеживать статус заявления и понимать свои шансы на зачисление.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что с 2024 года онлайн-сервисом воспользовались уже более 13 миллионов человек. По его словам, главная цель этих изменений — сделать процесс поступления максимально понятным, чтобы выпускники могли спокойно сосредоточиться на выборе будущей профессии.

В Калужской области бюджетные места предлагают семь государственных вузов. Основной упор сделан на самые востребованные специальности: педагогику, медицину и инженерное дело.

В этом году появилось и новое правило — так называемые «дни тишины». Третьего и седьмого августа, когда вузы издают приказы о зачислении, абитуриенты не смогут отзывать свои заявления и согласия. Эта мера введена для того, чтобы защитить бюджетные места и не дать им пропасть из-за того, что кто-то в последний момент передумал поступать.

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