В вузах Калужской области открыто около 2 тысяч бюджетных мест
Об этом сообщили в региональном правительстве.
Среди учебных заведений — КГУ имени Циолковского, филиалы МГТУ имени Баумана и РАНХиГС, аграрный университет имени Тимирязева, Обнинский институт атомной энергетики, Университет юстиции и Финансовый университет при Правительстве РФ.
Подать документы можно тремя способами. Лично — в приёмной комиссии. Онлайн — через портал «Госуслуги», раздел «Поступление в вуз онлайн». Или по обычной почте с бумажными копиями.
Для поступления понадобятся заявление, паспорт, СНИЛС и документ об образовании. При личной подаче и отправке почтой нужны оригинал и копии всех страниц паспорта. На «Госуслугах» данные подтягиваются автоматически.
По желанию можно приложить подтверждения индивидуальных достижений или документы на льготы. Приёмная кампания продлится до конца июля.
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