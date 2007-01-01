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Образование

В вузах Калужской области открыто около 2 тысяч бюджетных мест

В семи государственных вузах Калужской области абитуриентам доступно около двух тысяч бюджетных мест.
Ольга Володина
20.06, 10:29
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Фото: КГУ им. Циолковского.
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Об этом сообщили в региональном правительстве.

Среди учебных заведений — КГУ имени Циолковского, филиалы МГТУ имени Баумана и РАНХиГС, аграрный университет имени Тимирязева, Обнинский институт атомной энергетики, Университет юстиции и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Подать документы можно тремя способами. Лично — в приёмной комиссии. Онлайн — через портал «Госуслуги», раздел «Поступление в вуз онлайн». Или по обычной почте с бумажными копиями.

Для поступления понадобятся заявление, паспорт, СНИЛС и документ об образовании. При личной подаче и отправке почтой нужны оригинал и копии всех страниц паспорта. На «Госуслугах» данные подтягиваются автоматически.

По желанию можно приложить подтверждения индивидуальных достижений или документы на льготы. Приёмная кампания продлится до конца июля.

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