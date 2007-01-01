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Образование

Ремонт Сосенской школы планируют завершить к новому учебному году

Евгения Родионова
19.06, 15:35
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В пятницу, 19 июня, житель Козельского района поинтересовался ходом строительства школы №1 в городе Сосенский в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

— Скажите, пожалуйста, когда наконец-то начнется ремонт школы? - пишет мужчина. - Сломать сломали, а сделать забыли.

— Ремонт в этой школе продолжается, - комментирует ситуацию администрация Козельского района. - Его завершение планируется к новому учебному году.

Ранее мы сообщали о проблемах с ходом ремонта в школе.

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