Ремонт Сосенской школы планируют завершить к новому учебному году

В пятницу, 19 июня, житель Козельского района поинтересовался ходом строительства школы №1 в городе Сосенский в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

— Скажите, пожалуйста, когда наконец-то начнется ремонт школы? - пишет мужчина. - Сломать сломали, а сделать забыли.

— Ремонт в этой школе продолжается, - комментирует ситуацию администрация Козельского района. - Его завершение планируется к новому учебному году.

Ранее мы сообщали о проблемах с ходом ремонта в школе.