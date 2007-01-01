В Калуге умерла заслуженный учитель Галина Подзорова

О смерти заслуженного учителя школы РСФСР Галины Васильевны Подзоровой в среду, 27 мая, сообщили в управлении образования города.

Подзоровой в марте исполнился 91 год. С 1953 года она работала учителем начальных классов в Ростове-на-Дону, Калуге. Позднее возглавляла вечернюю школу в Калуге и в городе Фюрстенвальде (ГДР).

В течение 23 лет Галина Васильевна была директором средней школы № 28.

В 2003 году Подзорова занесена в Книгу Почета города Калуги.