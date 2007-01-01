В Калуге умерла заслуженный учитель Галина Подзорова
Ранее она была директором школы №28.
О смерти заслуженного учителя школы РСФСР Галины Васильевны Подзоровой в среду, 27 мая, сообщили в управлении образования города.
Подзоровой в марте исполнился 91 год. С 1953 года она работала учителем начальных классов в Ростове-на-Дону, Калуге. Позднее возглавляла вечернюю школу в Калуге и в городе Фюрстенвальде (ГДР).
В течение 23 лет Галина Васильевна была директором средней школы № 28.
В 2003 году Подзорова занесена в Книгу Почета города Калуги.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь