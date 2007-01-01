Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге умерла заслуженный учитель Галина Подзорова
Новость дня Образование

В Калуге умерла заслуженный учитель Галина Подзорова

Дмитрий Ивьев
27.05, 15:16
1 774
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ранее она была директором школы №28.

О смерти заслуженного учителя школы РСФСР Галины Васильевны Подзоровой в среду, 27 мая, сообщили в управлении образования города.

Подзоровой в марте исполнился 91 год. С 1953 года она работала учителем начальных классов в Ростове-на-Дону, Калуге. Позднее возглавляла вечернюю школу в Калуге и в городе Фюрстенвальде (ГДР).

В течение 23 лет Галина Васильевна была директором средней школы № 28.

В 2003 году Подзорова занесена в Книгу Почета города Калуги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
образование школа
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNFb3A4TVBtQzRjZXRNcGRqU3VpelE9PSIsInZhbHVlIjoiZVdzdUluTVdBSnhEcXlrWXlsTEhKZUtEZkNXTjNCUzE3a3RLV0xQaGVIclNsUENzSGh6ZVlIVWNjeXF6OEQ2ZFQwY0tLS3d4bTcxTTJQZ3kzS0IxRXdQWDBic2pMYk9XZ1NvY3FKRU1XMTJWSmpyUXQ5K01GQnJjSjhIVlV5MmxvSlpIUnl0a0pCWlZQd1dZN1Qyb0l0MndjMnhRRzhuc082U3Y0RWZacnVIYUE1ZitYdGV2aUFPOGVtUWQ3Y2RZd3BYVHRFaEphYkN2ZnBRSit5dGE5YWRFQnlGdFNONjJZdVRCQ1FaOHdJS1puSEVneVVwd01XaEtWc1V6Q3RxTjRvdlg2RWtnSDlLaWlUUkN4dEF0OFZ6d2k2QzF0RWtGcW9QYVQrQkM5WHcvSnZ6WnNyUnI2dlhXV1ZXS2wvUFlsSnBPSFpMbDRkUy8zRmVYVW5HQThJcVVyZld2UTFSTnVvcnk5c2RSQzFTOU9wbndXdjRKYmJDOGRoVXBUTE43aDFDOTMyZ0NuSTJtdEVPQmYyQU1FdnhYb1l1OEhtVEF6NHZDNnlpM2RIeGg5bnpGWGw1ZnJobEs1d3pqSGVlTiIsIm1hYyI6IjgwNjc1YzAyMWQwZjQwNGM3NWQ5ZjllZjgyNDRjYmNjMmQxOGFiZmEyNTg1M2I3YmNlMjczZGIzZmJiZDE3ZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJ2bDRnQ1ZLQS9CeEprUGlJK0dXTVE9PSIsInZhbHVlIjoiUWREMXdONGJNR0FtNy93eVJOb0RZdEpUeG5mOFd1aHZQdFQ2TWJldndIZmFpRlM0T2l0MklVZ2prVGdiME9GVnRUYmovS1NkdUJ3bTNUWUhQYnRRb2xpclErT0I5T1RXTXp6VXhqaTNEOTdNQ085RnVVd3FtaTBuRk42ZFlONmNwUmQyNmtGZXJuNW5UZjNXaWtMbkRWdGFtVEwxVTFEUDJaQm1MYjBtcjF3UG5acnFVekt5OXVoeEZsSHMzK0p5UXZFS3IycEcrUGhNK2ZSNHFheXR3YWdqeEZMSXVENlpmd3pFSzUrbjQvYVlhOFhBVmM5WG1nakZpQUZXWk9zMnNOY0NlN0JVQXNrNmxwTEttZUZGZGZOUzZrNmRwd2tyRHJzOStjaS9HWjFXUTZieFFUZ3lhU09aV3cvbUFKeUhuY3U1QnNwTXh2N0NBc05pOFlSZTB3cVNPMDR0MnIzajZBOTNpbkc0cVNiVVBadW9BY0RwVFoxVVNlblVicFpLazFlNUdTRzZoM2dHWXBydkwyRlVWVHozSUpaZTJ6d0RwT2JjeFQzeDRKZGxPS2hiWHMrYlViQ09tcHgxcFI1bm5FdjNXeXI0WEt3UUpkYVNFMmd3SEVBMW9hTnFMc1BFYmROMDJ4WkFsUTFiS2Y3K3VINEZBV3FaNWkrVXVPYngwYWlvRkk1MHBpaXVqMEdNM0MwSit6Mk5LU1J3bmlNRGdYZnRGUVI2WW50UzBkZk5aV3I5NzZ3QklYS1lJZFB3MFd1K1ZJRGFzd29uWTUxRXpJSFFFUjZvUHUrMFpaL3FuRXRxZDU2QzBBVmlwbkE4UWZBOGFObWJ4RU9KSFhVdSIsIm1hYyI6IjJkOWJlYTRmYmY0MjljMjdmMmViNGMyMjZjOWJlYmM2ZDM2OGNjZWNhOWI3MmQxNzgwNzY3ODk5YjQ3NWE1YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+