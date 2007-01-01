«Губернаторский дневник»: прием заявок начинается 22 мая
Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области в четвертый раз начинает сбор заявок на образовательный конкурс «Губернаторский дневник».
Эта акция - не просто соревнование за оценки. Это возможность для школьников проявить себя, развить свои способности и получить мотивацию для дальнейшего роста. Для региона это шаг к формированию будущей интеллектуальной элиты, которая будет способствовать развитию Калужской области.
Прием документов стартует 22 мая и завершится 25 мая в 12:00.
К участию в конкурсе приглашаются все учащиеся 2–11 классов школ Калужской области. Ключевое условие - стабильно высокие оценки и отсутствие троек.
Чем больше пятерок окажется в дневнике к концу учебного года, тем выше шансы на победу.
Для участия необходимо предоставить отчет из электронного дневника, обязательно заверенный печатью и подписью администрации школы:
Для 2–9 классов: оценки за IV четверть (период с 6 апреля по 22 мая включительно);
Для 10–11 классов: оценки за II полугодие 2026 года (по 22 мая включительно).
Документы принимаются двумя способами:
- Сканы на dnevnik@kp.kaluga.ru
- Лично: г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36.
Победители получат напутствие из рук губернатора и подарки от партнеров.
Партнер проекта
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!