В Калуге продолжается строительство новой школы
Работы в микрорайоне Тайфун идут по графику: строители практически завершили нулевой цикл, рассказали 20 мая в правительстве.
Земляные работы и монтаж фундаментных конструкций подходят к концу, и контуры будущего здания уже видны над землей.
Школа рассчитана на 1125 учеников. Сдать объект планируют до конца этого года, а первые школьники смогут зайти в классы уже в феврале следующего года.
