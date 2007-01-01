В Калуге продолжается строительство новой школы

Работы в микрорайоне Тайфун идут по графику: строители практически завершили нулевой цикл, рассказали 20 мая в правительстве.

Земляные работы и монтаж фундаментных конструкций подходят к концу, и контуры будущего здания уже видны над землей.

Школа рассчитана на 1125 учеников. Сдать объект планируют до конца этого года, а первые школьники смогут зайти в классы уже в феврале следующего года.