«Губернаторский дневник»: осталось три дня до приема заявок

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области проводит образовательный конкурс «Губернаторский дневник».

Четвертый раз в регионе лучшие ученики школ получат возможность принять награды из рук губернатора.

Документы от участников будут приниматься с 22 мая до 12:00 25 мая.

Положение о конкурсе вы можете скачать здесь.

Участие в акции «Губернаторский дневник» доступно для всех учеников 2-11 классов школ Калужской области. Главное условие — учиться на «отлично» и получать как можно больше пятерок до конца учебного года.

Школьникам, которые решили принять участие в проекте, необходимо стараться получать только высшие оценки. Чем больше пятерок будет в их дневниках, тем выше шансы на победу. По итогам учебного года организаторы акции определят самых успешных участников, которые получат заслуженные награды и признание.

Акция «Губернаторский дневник» — это не просто соревнование за оценки. Это возможность для школьников проявить себя, развить свои способности и получить мотивацию для дальнейшего роста. Для региона это шаг к формированию будущей интеллектуальной элиты, которая будет способствовать развитию Калужской области.

