Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге создают культурно-просветительский центр «УникУм»
Образование

В Калуге создают культурно-просветительский центр «УникУм»

Дмитрий Ивьев
08.05, 07:40
0 71
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Центральной городской библиотеке имени Аркадия Гайдара завершается создание детского культурно-просветительского центра «УникУм». Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья», а библиотека получила федеральную субсидию на модернизацию после победы в конкурсе.

Ремонт двух помещений уже выходит на финишную прямую. В центр завезли книги, настольные игры и оргтехнику. Следующий шаг — установка специальной мебели, сделанной по индивидуальным размерам, и пополнение книжного фонда.

Особый акцент сделан на современном оборудовании. Дети смогут пользоваться мультимедийными комплексами, надевать VR-очки для погружения в виртуальные миры и работать в мультстудии.

Что важно: все услуги центра останутся бесплатными.

На базе «УникУма» ребята смогут учиться создавать мультфильмы и осваивать основы анимации, развивать навыки публичных выступлений и писать сценарии, собираться в клубы по интересам и играть в настольные игры, участвовать в творческих мастер-классах и встречаться с интересными людьми, которые поделятся своим опытом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRUOGlnNTNpWEh4VThENmREZVZpVWc9PSIsInZhbHVlIjoiamNWOU5PMUxTazhpb0RQcnpYRDZNTkRUdXM2K1M4YVVUZnVDdXhOSGRGSURJZ0cyQUpOTFVRZW0zRnkzQ0pXNytHTXVTa1lCbFRYMGpBcTQ0SERieDZXeUdxMVZMQlNmeEVSRWJycWZ6Q244czlObmp6ODZjVXQwWVM2MGZ5SjJiT3I0MU4vTWZuYkJ6MlB0d3NSd2E2Slh0RDVXbFFuTnVWRmVidEc2L0pyWWdscHZZU01LbDFEUU1OSXZlZmhZNnNlcjluRU9oZDBRRkppSmZCRkl1RlBHb0tQSWt6c0NNMDlpazRSUFo5WGt1UHA3Tk1LaTQ4bVNIa2VHb09TYUZ6c1JqWVd1UnhVUitLTjFabjVSTUlIMHdMQWREbUNnZm1KeWRBYU9uejNJOXM1a24vQlJXa3dZMmJlaXliTVVyVzIyaHp5eW5qL3NYREJoeEF2R3RUcGRmZk5HbzdNR05ubnhZVzR6cytCUzEzeWRiN0FJcEo2c0tHSGt6Zm01QzgzUnEzQ1RJMkZGMzlxVFYwRlhMVE96cWhJbGZEZnlDQkxyWnl4d1krNUVRSzNXd1ZFVEpKYjlSZnJiU0VaaiIsIm1hYyI6IjBmZDI5MDhmMDM1MzM1ZGQ3YmI0M2EyNzhkN2VhNDY1OGNlZDU0MmUxNzdhODg1YTQ1NWEwYTdlMDY4YTQ0NzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNSTDNNb3d0cCtCSHdZMzRtZm9Yenc9PSIsInZhbHVlIjoiVk4zQ0JhNm8xRWVzQ3VTSUVaakYzRVRtbCtBTzhHT045Nk1yRlU4Qk9SY1dGNkJOeWJpTy9XbGRCc3VKNnczSmtiYVNoamlpZ3oyZmgxUFBMN2l1ajlPcXNXUTRiNm9ZMUl3Zkx2RmNsWnV6NnBTSDFUT3VFTzZFR05yZnQ2SW81T0xCcGZKdGZVZDNLN3Q4QkFGM082bnJMbGQ1MVc2bWN1alFIcHZpWDBMemxKZ1owL3phM3RyWlFiRmFaNXN5dHZHU296NTlXaGtlVXVJNmw4OXE2OTVMNDJxVEl0YWNvM2UzTktueFYrdzFjdkZiclVjcWlHN29pcDZaK0lwSVVWUkM5c2pTcHYrWlFrOUoxZzQzbmpUVFlXQytkRjg5dXArK2JXenNYeXZOc1gvMS8zd0VEWXNmbWN3REdPZTRCYTVtS0k2MGNRREtJeTVITzBtSDVudFNRZEdjR2xiU0trNm1xYzJVcnN4QkVQUlo4MzdXejJPQ1V1alIrRVNNVFdTODFJTEZXcEx2bUpWWEJ5eFVKV2dmbHVhSUZyZmQwbDFuTWhRT1djQ0IvcUpuMVBhSTFjKzdkdDBTcE5yV0pBeDlxRy9ha2RjQkI0cTBNbmZPeWtqS0YveHFCNnZqVWR4WVRPUzZpUTRDYjdFNGppU0FuUG9zYUM1VTRWMGxrQjgrVXZ1OXlzRE9takxUL1F4d2lYZzNIbXpTV1FlMWJYRUx2b3VJbjV5TlFpam5lUXBBNlFBcEtBcThoeEl0YVU0MmpBcnQ3QXBBZWlPNUJrQ00zMWE4R1N4eDRjWHphS2NpN0JqdTNNMVliYlFVZkRPckwzUktDMkt1MlFEWSIsIm1hYyI6ImVhMTc4YjNhYzVkOTJiMTAwMjEwYzdmNTgxZWY3NGI4MDQ4NDIzM2E3OWFjMjMxODk2MTMwZmI4YWMzODAxNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+