В Калуге создают культурно-просветительский центр «УникУм»

В Центральной городской библиотеке имени Аркадия Гайдара завершается создание детского культурно-просветительского центра «УникУм». Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья», а библиотека получила федеральную субсидию на модернизацию после победы в конкурсе.

Ремонт двух помещений уже выходит на финишную прямую. В центр завезли книги, настольные игры и оргтехнику. Следующий шаг — установка специальной мебели, сделанной по индивидуальным размерам, и пополнение книжного фонда.

Особый акцент сделан на современном оборудовании. Дети смогут пользоваться мультимедийными комплексами, надевать VR-очки для погружения в виртуальные миры и работать в мультстудии.

Что важно: все услуги центра останутся бесплатными.

На базе «УникУма» ребята смогут учиться создавать мультфильмы и осваивать основы анимации, развивать навыки публичных выступлений и писать сценарии, собираться в клубы по интересам и играть в настольные игры, участвовать в творческих мастер-классах и встречаться с интересными людьми, которые поделятся своим опытом.