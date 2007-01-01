Родители выпускников из Калуги рассказали, куда планируют поступать их дети

Опрос провёл сервис SuperJob. В нём участвовали семьи девяти- и одиннадцатиклассников.

По данным исследования, 66% опрошенных планируют, что их дети будут учиться в вузах. Среди родителей девятиклассников 56% намерены отправить детей в колледжи, тогда как среди родителей одиннадцатиклассников таких всего 12%.

Самыми популярными направлениями для поступления в вузы стали инженерное дело и медицина — эти варианты выбрали по 17% участников опроса. На третьем месте оказались IT-специальности, о которых сообщили 14% респондентов. Далее следуют переводчики и лингвисты (10%), юристы и педагоги (по 6%), а также PR-менеджеры и экономисты (по 5%).

В колледжах и училищах лидируют цифровые профессии: 21% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (17%), на третьем — медицина (13%). В пятерку наиболее востребованных направлений также вошли педагогика (11%) и юриспруденция со строительством (по 7%).

_____ А у нас в MAX конкурс - 50 часов в термы разыгрываем. Присоединяйтесь по ссылке.