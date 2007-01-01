Родители старшеклассников из Калуги рассказали, сколько денег тратят на репетиторов
Опрос среди семей учеников 7–11 классов провёл сервис SuperJob.
Чем старше ребёнок, тем чаще родители обращаются к репетиторам. Среди семей семиклассников и восьмиклассников дополнительные занятия оплачивают около трети родителей. Для девятиклассников эта цифра растёт до половины, а среди выпускников старшей школы репетиторов нанимают уже 58% семей.
Младшим школьникам — 7–8 классы — чаще всего ищут преподавателей по алгебре и геометрии, английскому, русскому языку и литературе, физике и информатике. В среднем на все дополнительные занятия такие семьи тратят около 3 900 рублей в неделю.
Для девятиклассников на первый план выходят предметы, которые нужно сдавать на ОГЭ: математика, геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору популярны английский, физика, информатика и химия. Расходы на репетиторов для этой группы составляют примерно 5 100 рублей в неделю.
Самые большие траты — у родителей одиннадцатиклассников, которые готовятся к ЕГЭ. В среднем они вкладывают около 6 000 рублей в неделю на занятия с преподавателями. Приоритеты те же: обязательные экзаменационные предметы и те, которые нужны для поступления в вуз.
