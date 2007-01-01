Главная Новости Образование В Калужской области выпустят книгу о Жукове специально для школьников
Образование

В Калужской области выпустят книгу о Жукове специально для школьников

Дмитрий Ивьев
21.04, 08:12
К 130-летию со дня рождения Георгия Жукова в регионе подготовят биографию Маршала Победы, написанную простым языком и адресованную подросткам. Инициатива принадлежит депутатам, а помогает в реализации проекта министерство образования и науки региона.

Автором книги станет известный писатель Сергей Михеенков, который уже много лет работает в жанре военной биографии. В знаменитой серии «ЖЗЛ» выходили его книги о Жукове, Коневе, Рокоссовском и других полководцах Великой Отечественной. Теперь он берётся за задачу посложнее — рассказать о легендарном маршале так, чтобы было интересно и понятно школьникам.

Над изданием работает большая команда: депутаты, представители министерства, издательств, а также сотрудники Музея Победы и Калужского музея-заповедника.

Книга охватит весь жизненный путь Жукова — от детства до последних дней — и объединит в себе факты, живые истории и художественные приёмы.

Выход книги приурочат к юбилею маршала — 1 декабря 2026 года.

eyJpdiI6IkhPT3lETEg5N1pxcW5CU213NkVQa2c9PSIsInZhbHVlIjoiNFhRL01naStYNk13T3hqUkdKSHZ1WWF2RXNyemVDTDlPOXVVdnlxaFpsUWg3dHRlL3lSbE5SZEltWXoyN1FqT1JHVVFsemlwd0RnajJNUE8rQ21KR0V4UGxLRGhDOWpLYkRLVnNOcStkRHVWRGxnVlZvSkU2MzQxMU14ejlmQUUyTFRYVUNEUmJkemlGOEU2cDNpVTBzaElsSHd5YkkvdzRGa21rbXlKRmFwcEdmQ1B6dVM3dENCanAvNnlGMXZWUXI3bjlpK2tzQkZERC9EazR2bHk4VXhlQjMwcmRjUmhqeEVNYUovdGtiT3RQYk9iVDkvM1p6dUFkd3hyZjU4ejRSVlEwT2FpNEtGVHZrQnI2K2phS1pGcEVSV05CU04wSTJWM3lmL2FBT3I2STJaNFd6K1lUNDVqeXRFSkkwdC9iaWJ0YnZ0V1F3eFlUL3BSNFpSam9qOW5taDhnZ21QR1BJS29nWGM0eTlTWUtBQy9xLzJ4V0ZCQ2xJT2JLNkE1UUU3bFZUeFdRNmJTdGlSUmp5d05yT0thSXdSTTZXQ29vbS80T2htdnZwTS9vZDhLbXVHa0xSQytiTXUyNEZ1bSIsIm1hYyI6IjMzMzBjNTA5MTRmMDM0MzZhMjE0MGFhZWExODY1Y2Y2YzhlODk5NzQ5OGYwMzkxODRhZDBhNjZhZTNmNmRhZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InRiemN2Vnlsd3hmVlN4NkxYYkE5K0E9PSIsInZhbHVlIjoiYWpvZVNuOHRUWGlTLzFPc2p3TmM5cDNxVU5aVmhnUEJSU2g0QU9OZk43dkdsTHp5KzUremJGQW1xQVA1Y3dHRlU1UTJ6NkFPb0Rpd0xKWlppb2R1RGJqYjdNUkxmQkpQYXBFTTVnSFdiS0FTRmZrcjNKMVZhRTAvQzFZWVM1TVRrWkdVWXdZYVhXZDVuVGE3cDBicFpZcTJkbzdzTW1mTkxXcDJnalg1QzU4UFk0YVNKQ1FSZzFOb294bEN3Q0prcFMrWmlHUHU0amNBYThTeDdTekxlRFNRdHRHeTlmRWhxUzJSTWpLSTZJMHR6TGJEcFlxTkZjbGgrTW1JV1BicEJFa2ZXeGdUNUZ2dytaQ28wUEJLRHdGWEVVcmhmVmV6R3ZBa284ak1laEJZNWpQSG8veDJPa0JFTzQ4ZDk1b0doeTFDczh1L2Rwd1lKYmIyZ0l3dXZtdW8reUxpaFhjY29aUlBFTWpVK0JLRXBwRURzdVNTTGd6a0FnSkpuRVViZlIvQWZVMFZhUFgwM2xCOXFPanhkMHVQaEFUaHBDNFdISStuYWZVdjErY0dpaHF2OVlwNjlrZGZxbStZdi9CWW9sZThPNHZqbTZrdTM5R1pkczJ4VkZGckFWak9QMUFFL0FNWUExeGkzaytjQktiM0FhWFdLWGtGRFltNWJXajdqckVtNlJja3ppdk5sM0hkaHVtYUZ6Y0EvNlVFUEUwT2M3djhid3ZBMHpBd1lwSHdTbVVwL0swQWRsa0gwTldscXRQNUxTTlMyZzVjeXU2RmQ4bG45aU9wb3pzUkJvenBnd2JsTWkxcDFYN0xGcFQxWjJ2TzVabFZJWTdWMjRrQSIsIm1hYyI6IjU3ZjgxZTg3YzNjM2UzMjZhYjI0MDIwNGQ3Yjk4YmU1ZmUzYjYwZDU1NDNhYTA1MTgyNGMzMWFjOGM2OWY0NDQiLCJ0YWciOiIifQ==
