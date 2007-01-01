В Калужской области выпустят книгу о Жукове специально для школьников

К 130-летию со дня рождения Георгия Жукова в регионе подготовят биографию Маршала Победы, написанную простым языком и адресованную подросткам. Инициатива принадлежит депутатам, а помогает в реализации проекта министерство образования и науки региона.

Автором книги станет известный писатель Сергей Михеенков, который уже много лет работает в жанре военной биографии. В знаменитой серии «ЖЗЛ» выходили его книги о Жукове, Коневе, Рокоссовском и других полководцах Великой Отечественной. Теперь он берётся за задачу посложнее — рассказать о легендарном маршале так, чтобы было интересно и понятно школьникам.

Над изданием работает большая команда: депутаты, представители министерства, издательств, а также сотрудники Музея Победы и Калужского музея-заповедника.

Книга охватит весь жизненный путь Жукова — от детства до последних дней — и объединит в себе факты, живые истории и художественные приёмы.

Выход книги приурочат к юбилею маршала — 1 декабря 2026 года.