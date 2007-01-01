В Калужской области написали «Тотальный диктант»

Традиционная просветительская акция прошла в субботу, 18 апреля.

В нынешнем году участники писали текст о становлении поэтического таланта Александра Пушкина, написанный Алексеем Варламовым.

Главной площадкой «Тотального диктанта» стал КГУ, сообщили в министерстве образования и науки.

Результаты диктанта опубликуют 24 апреля, а в мае запланировано награждение отличников.