В Калужской области написали «Тотальный диктант»
В Калужской области написали «Тотальный диктант»

Дмитрий Ивьев
19.04, 08:58
Традиционная просветительская акция прошла в субботу, 18 апреля.

В нынешнем году участники писали текст о становлении поэтического таланта Александра Пушкина, написанный Алексеем Варламовым.

Главной площадкой «Тотального диктанта» стал КГУ, сообщили в министерстве образования и науки.

Результаты диктанта опубликуют 24 апреля, а в мае запланировано награждение отличников.

Новости по тегу
область
