В Калужской области написали «Тотальный диктант»
Традиционная просветительская акция прошла в субботу, 18 апреля.
В нынешнем году участники писали текст о становлении поэтического таланта Александра Пушкина, написанный Алексеем Варламовым.
Главной площадкой «Тотального диктанта» стал КГУ, сообщили в министерстве образования и науки.
Результаты диктанта опубликуют 24 апреля, а в мае запланировано награждение отличников.
