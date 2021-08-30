Иммерсивный театр «Ultimatum» покажет спектакли в Калуге и Обнинске

Первый в Калуге иммерсивный театр «Ultimatum» вновь приглашает зрителей на свои показы, сообщает актер, режиссер и идейный вдохновитель театра Сергей СОБОЛЕВ. Показы запланированы на 3 сентября в Калуге и 10 сентября в Обнинске.
С апреля 2021 года велась подготовка к премьерному показу «Ни слова о…». Премьера спектакля состоялась в Калуге 8 июля.
«Ни слова о…» - это спектакль с элементами импровизации, шоу от профессиональных актёров и танцоров, фуршет, игры и, конечно, то, ради чего всё это делается, – шанс познакомиться с интересными людьми и даже обрести свою любовь.
Показы в ближайшее время:
Калуга, бар «Говорящий слон» (Дзержинского, 43)
18:30 – начало регистрации
19:01 – начало программы
Обнинск, бизнес-отель «Империал» (Киевское шоссе, 11а)
19:30 – начало регистрации
20:01 – начало программы
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