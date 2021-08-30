Иммерсивный театр «Ultimatum» покажет спектакли в Калуге и Обнинске

актер, режиссер и идейный вдохновитель театра Сергей СОБОЛЕВ. Показы запланированы на 3 сентября в Калуге и 10 сентября в Обнинске. Первый в Калуге иммерсивный театр «Ultimatum» вновь приглашает зрителей на свои показы, сообщает. Показы запланированы на 3 сентября в Калуге и 10 сентября в Обнинске. С апреля 2021 года велась подготовка к премьерному показу «Ни слова о…». Премьера спектакля состоялась в Калуге 8 июля.

«Ни слова о…» - это спектакль с элементами импровизации, шоу от профессиональных актёров и танцоров, фуршет, игры и, конечно, то, ради чего всё это делается, – шанс познакомиться с интересными людьми и даже обрести свою любовь.

Показы в ближайшее время:

3 сентября

Калуга, бар «Говорящий слон» (Дзержинского, 43)

18:30 – начало регистрации

19:01 – начало программы

10 сентября

Обнинск, бизнес-отель «Империал» (Киевское шоссе, 11а)

19:30 – начало регистрации

20:01 – начало программы

Приобрести билеты и узнать подробности можно здесь

21+