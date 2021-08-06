Шапша посмотрел «Лебединое озеро» в Гостиных рядах

Как мы уже рассказывали, в Калуге с 3 по 7 августа проходит первый Всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации». Вечером в четверг на балет «Лебединое озеро» пришел губернатор Калужской области Владислав Шапша. После просмотра он поделился своими впечатлениями в социальных сетях.

- Уникальное культурное событие в самом сердце нашей прекрасной Калуги, - отметил глава региона. - В честь 650-летнего юбилея в городе проходит первый Всероссийский фестиваль «Лето грации». Для нас было важно, чтобы ценители балета смогли посмотреть постановки лучших театров страны. Поэтому вход на спектакли свободный. Вчера вместе с калужанами посмотрели самый известный в мире русский балет – «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Интерес к фестивалю большой. Поговорил со зрителями, фестиваль нравится. Особую атмосферу создает и само место его проведения - открытая площадка Гостиных рядов.

Вечером в пятницу калужанам покажут «Кармен», а в субботу – «Шедевры великих хореографов».