Первая серия калужского интернет-сериала «Новичок 2» набрала 300 тысяч просмотров за пять дней

В четверг, 22 июля, состоялась премьера второго сезона популярного калужского интернет-сериала «Новичок 2». Первый сезон суммарно набрал более полутора миллионов просмотров, а дебютную серию второго сезона за несколько дней успели посмотреть более трехсот тысяч раз.

- Собирайте друзей и садитесь поудобнее, - написали авторы сериала в соцсетях. – Этот день запомнится надолго! Совершенно новая история всем известных героев. Еще больше жизни, еще больше Калуги! Пишите в комментариях, как вам серия. Приятного просмотра и поехали.

Судя по комментариям, зрители сразу же обратили внимание, что первая серия очень короткая, а диалоги затянуты. Посоветовали разбавить заставками городских мест.

Трейлер первой серии второго сезона.

По итогам премьерного просмотра создатели провели голосование на тему: как зрители будут смотреть сериал.

Согласно его результатам, фильм считают крутым и ждут следующую серию 59% проголосовавших, не успели разобраться, но ждут вторую серию 21%, обещают посмотреть, когда выйдут все серии 15%, а 8% оценили новый сезон как не плохой.