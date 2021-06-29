В Калуге пройдет фестиваль фейерверков к 650-летию города

В Калуге по выходным с 14 по 28 августа пройдет приуроченный к празднованию 650-летия города фестиваль фейерверков. Об этом сообщили в городской управе.

- Будет несколько феерий, огненно-лазерных шоу, - отметил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Два раза на площади Старый Торг и один фейерверк глобальный будет на набережной Яченского водохранилища.

Также в рамках фестиваля пройдет парад дронов. По словам Денисова, на парад выйдут около 300 беспилотников, которые будут создавать в воздухе картины на площади Старый Торг.

В Калуге в августе ожидаются также фестивали балета и исторической реконструкции.