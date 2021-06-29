Концерт группы «Сплин» в Калуге перенесли на 8 июля из-за коронавируса

Концерт группы «Сплин» в Калуге все-таки состоится. Об этом сообщили организаторы во вторник, 29 июня.

Однако мероприятие пришлось перенести.

- Из-за того, что в ряде регионов ввели новые ограничения, график группы поменялся, - отметили организаторы. – «Сплин» приедет к нам не 6, а 8 июля.

Также организаторы подчеркивают, что все приобретенные билеты действительны. На входе, как всегда, будет проверка температуры и наличия маски (без проверки ПЦР-тестов и сертификата о вакцинации).

Концерт состоится 8 июля в 19:00 в ДК КТЗ.