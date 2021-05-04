Снятых в Калужской области «Подольских курсантов» покажут по Первому каналу в День Победы

В ноябре прошлого года в Калужской области состоялась премьера фильма «Подольские курсанты», который сняли в нашем регионе. В воскресенье, 9 мая, кино покажут по Первому каналу. В телепрограмме этот фильм стоит на 18:40.



Перед показом съемочная бригада Первого телеканала приехала в село Ильинское, чтобы сделать кадры для ролика, посвященного фильму.

– Это правдивое кино, - отметил один из инициаторов проекта, депутат Законодательного Собрания области Олег КОМИССАР. - Мы не могли что-то приукрасить или исключить жестокие моменты – тогда бы потеряли историческую точность, к которой стремились. Возможно, поэтому фильм нравится молодежи.