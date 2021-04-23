В Калуге начались гастроли дагестанского театра

В пятницу, 23 апреля, в Калуге начинаются гастроли Республиканского русского драмтеатра из Махачкалы. Это обсудили на пресс-конференции с директором Калужского областного драматического театра Александром Кривовичевым, а также с директоромРеспубликанского русского драматического театра - Тимуром Магомедовым и его главным режиссером Скандарбеком Тулпаровым.

Гастроли откроются 23 апреля спектаклем «Смеется ли Чехов…». На сцене также покажут такие спектакли, как «Волшебная лампа Алладина», «Art» («Искусство»), «Записки сумасшедшего» и «Тартюф».

Начало гастролей прокомментировал Магомедов:

- Сегодня мы представим вам спектакль «Смеется ли Чехов». У нас главный режиссер является постановщиком этого спектакля. - А Тулпаров добавил:

- С Калугой я породнился еще в 2012 году, когда мы были здесь на гастролях. Этот город запал нам в душу. Это город-побратим с Махачкалой. Мы себя здесь очень уютно и комфортно чувствуем. Спасибо вам большое за прием!

Спектакль «Смеется ли Чехов…» будет включать в себя одноактные пьесы автора «Медведь» и «Предложение». Мы обязательно посмотрим премьеру. А обзор на спектакль читайте в понедельник на нашем сайте.