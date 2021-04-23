Кто выиграл билеты на спектакли дагестанского театра в Калуге

В пятницу, 23 апреля, в Калуге начнутся гастроли Республиканского русского драмтеатра из Махачкалы. Дагестанские актеры представят калужской публике несколько спектаклей. Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на два из них.

В субботу, 24 апреля, на сцене драмтеатра сыграют комедию «Смеется ли Чехов...» (12+).

- Шутки Чехова, короткие рассказы занимают важное место в творчестве великого автора, - говорят организаторы. - В его рассказах сконцентрированы яркие образы и глубокие характеры героев. Чехов со стороны смотрит на своих персонажей и иронически смеется над ними…Из всех произведений, особняком стоят шутки: «Предложение», «Медведь» и «Калхас». Любовь к своим героям и сострадание автора ярко выражено в этих рассказах. Спектакль построен на эксцентрике существования актеров. Все три произведения объединены одной сюжетной линией, когда актер местного провинциального театра Светловидов играет в свой бенефис играет в двух спектаклях «Медведь» и «Предложение», и во втором акте продолжает игру в «Калхасе», где он остается всеми забытый в театре и потрясенный осмысливает свою жизнь.

В воскресенье, 25 апреля, будет показана еще одна комедия – «Art. Гастроли. Дагестан» (12+).

- Пьеса «Art» («Искусство») стала мировым театральным событием: премия Мольера, премия Лоуренса Оливье, международная премия «За лучшую комедию года» и другие, - отмечают в театре.

Билеты выиграли Светлана Эллада и Галина Швецова.