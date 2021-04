Разыгрываем билеты на концерт с лучшими песнями группы Queen

В среду, 21 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге состоится концерт музыкального коллектива Radio Queen. Артисты представят шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром (12+).

– Музыкальный коллектив представляет наследие группы Queen и дает возможность вживую насладиться такими бессмертными хитами, как We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многими другими, - говорят организаторы. - Его участники по-настоящему любят музыку своих кумиров и подходят к ее исполнению с полной самоотдачей, добиваясь того звучания, которое покорило миллионы людей во всём мире.

