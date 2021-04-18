В Калуге закрылся международный фестиваль фильмов «Циолковский»

В субботу, 17 апреля, в Калуге завершился международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский».

На участие в конкурсе претендовало около 800 фильмов из более чем 80 стран мира.

В номинации «Лучший документальный фильм» награду получил фильм «В поисках Света» (режиссер Адам Даннеки, Великобритания). Лучшим короткометражным был признан фильм «Морфо» режиссера Анастасии Щупловой из России. Специального приза госкорпорации «Роскосмос» удостоен фильм «Наблюдатель» режиссера Дмитрия Семенова.

Как сообщает пресс-служба Правительства Калужской области, награду, уникальную для кинофестивалей, за лучшее полнокупольное кино вручили фильму «Он был первым». Её получил руководитель творческой группы, заведующий планетария Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Дмитрий Фетисов.

Приз президента фестиваля Игорь Угольников вручил фильму «Альгиз» режиссера Кристины Михайловой.

Глава Калужской области Владислав Шапша вручил губернаторский приз анимационному фильму «Белка и стрелка. Карибская тайна».

- Мне кажется, фестиваль получился интересным», - констатировал губернатор. Он назвал фестиваль «Циолковский» новой звездой на небосклоне мирового кино, пожелав ему дальнейшей успешной судьбы.