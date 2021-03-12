Кто выиграл билеты на выступление балета «Тодес» в Калуге

В воскресенье, 14 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге балет Аллы Духовой «Todes» представит программу «#Продолжение» (6+).

- «#Продолжение» – свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние, - говорят организаторы. - Неизменным остается лишь высочайший уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой. Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на это выступление. Повезло Ольге Мильковской, Максиму Москову и Инне Сапуновой. Поздравляем!