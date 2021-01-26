Разыгрываем билеты на спектакль по произведениям Пушкина
Вечером во вторник, 26 января, на сцене Дома музыки в Калуге покажут спектакль «Пушкин. Выстрел. Метель», который поставила актриса драматического театра Светлана Никифорова.
Он основан на произведениях Александра Пушкина и сопровождается живой музыкой в исполнении струнного квартета.
В спектакле принимают участие актеры драмтеатра.
Среди наших читателей мы разыгрываем два билета, которые получит один победитель. Подробности по ссылке на сообщество.
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