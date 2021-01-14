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В Калуге драмтеатр начал раздавать зрителям сувенирный паркет

Дмитрий Ивьев , Фото: Калужский драмтеатр.
Опубликовано: 14.01.2021 15:57 0 417
В Калуге драмтеатр начал раздавать зрителям сувенирный паркет

В Калуге любой желающий может получить в подарок старую паркетную доску из зеркального фойе драматического театра с автографами работников. Паркет заменили летом нынешнего года в рамках масштабного ремонта.

- Теперь у каждого из вас есть возможность приобрести (бесплатно) паркетную доску 1957 года рождения в качестве сувенира, - объявил в четверг, 14 января, директор Калужского драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ. - По этому паркету ходило много поколений актеров, зрителей, политических деятелей. Даже Пьер Карден ходил по этому паркету. И я думаю, что настоящий театрал захочет получить этот сувенир с автографом работника театра, которого уважает и, возможно, любит. Для этого нужно на кассе оставить бумажку со своим именем и пожелание, чей автограф вы бы хотели иметь. И мы постараемся вашу просьбу удовлетворить.

Кривовичев уточнил, что этот паркет для вторичного использования не пригоден.

Дмитрий Ивьев , Фото: Калужский драмтеатр.
Опубликовано: 14.01.2021 15:57 0 417
Тэги: культура театр александр кривовичев
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