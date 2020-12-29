$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Культура

Возвращение в Простоквашино: что показали калужанам в новом детском спектакле

Екатерина Шевелева , Фото: Вадим Рыбаков.
Опубликовано: 29.12.2020 07:55 2 828
Возвращение в Простоквашино: что показали калужанам в новом детском спектакле

Эмоции бьют через край.

В Калужском драматическом театре 25 декабря состоялась премьера новогодней сказки «Чудеса в Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского. 

Режиссера Дмитрия Бурханкина вполне можно назвать «заслуженным сказочником» Калуги. В позапрошлом году он поставил на сцене драмтеатра «Хрустальный башмачок». Тогда же режиссер вместе с хореографами Ксенией Голыжбиной и Евгенией Талецкой создал спектакль The Snow Queen по мотивам «Снежной Королевы» Андерсена, который с успехом шел на сцене инновационного культурного центра. И вот – «Чудеса в Простоквашино».

На книгах Эдуарда Успенского и мультфильмах Владимира Попова выросло не одно поколение. Но Дмитрий Бурханкин и эту историю сумел рассказать по-своему. Простоквашино в спектакле – это не обычная деревня, в которую можно приехать на электричке, как это происходит у Успенского. Это сказочное место, которого нет на карте. Место, где царят безмятежность, радость и добро. Мама с папой тоже когда-то там бывали, но выросли – и забыли дорогу.

Поэтому строгая мама Римма (Светлана Никифорова) ставит дядю Федора и папу перед непростым выбором: «или кот, или я».

Дядя Федор в спектакле Бурханкина не уходит из дома, а видит Простоквашино во сне. Он одет в уютную пижаму, у других простоквашинцев – мягкие яркие костюмы, в которых они похожи то ли детей на утреннике, то ли на ожившие игрушки (художник по костюмам - Оксана Богданович). Может быть, есть в этом что-то и от «Винни-Пуха»: ребенок-фантазер и его «плюшевая компания», бесконечные игры и приключения.

На сцене – волшебный мир детства, который создал художник Борис Шлямин. Игрушечный паровозик - он же кроватка, «детсадовские» бумажные поделки. Когда в Простоквашино приходит зима, над сценой появляются огромные бумажные снежинки, бусы и елочные игрушки из стекляруса. Добавила волшебства художник по свету Лора Максимова. Спектакль полон очаровательных условностей и бесконечной игры. Надо навести порядок – танцуем с метлами, пришла осень – устроим листопад. Зимой разбросаем блестящее конфетти (нельзя же без снега), а потом затеем игру в снежки и чехарду. И будем по очереди исполнять все мечты. А что, так можно? Даже нужно!

Три буренки очаровали не только кота Матроскина, но и зрителей.

Впереди «год Быка», поэтому, чем больше буренок на сцене, тем лучше. В спектакле их три – Мурка, Бусинка и Звездочка, каждая со своим характером. Зрителей они очаровали. Елена Короткова сыграла веселую Зайку, Анна Сорокина перевоплотилась в бойкого Галчонка, а «Д’Артаньян» Дмитрий Казанцев – в почтальона Печкина. В спектакле заняты также Вячеслав Соколов, Кирилл Бессонов, Ярослав Орляченко, Ирина Якубенко, Елизавета Лапина и другие замечательные артисты. Чувствуется, что сами актеры «отрываются», играя своих персонажей, и эта энергия идет в зал, заряжая публику праздничным настроением.  Были моменты, когда очень хотелось выскочить на сцену и включиться в эту веселую суматоху.

На сцене – веселая игра.

Взрослые иной раз смеялись даже громче, чем дети. Некоторые зрители не могли удержаться от того, чтобы «посуфлировать» – ведь сказку Успенского все знают наизусть и давно разобрали ее на цитаты.

Даже когда все хорошо и просто замечательно, как в сказочном Простоквашино, ребенку нужнее всего мама и папа. Их не заменит ни прекрасный говорящий кот, ни куча игрушек, ни (добавлю от себя) планшет или компьютер. Дядя Федор говорит о том, как скучает по родителям, обращаясь прямо к сидящим в зале взрослым. Так что сделайте правильные выводы, и пусть новогодние каникулы пройдут не зря. Конечно, мама и папа вернутся в Простоквашино – как же иначе? Только у Успенского они добираются туда на машине и на лыжах, а в спектакле для этого понадобится доброе волшебство.

Это не охота, это рыбалка получается.

Традиционный утренник в театре по понятным причинам отменили, но большая елка в обновленном зеркальном фойе – на своем месте. И новогодний спектакль поставили так, чтобы вовлечь маленьких (и не только маленьких) зрителей в игру. Где искать клад? Конечно, в зрительном зале! И актеры спускались со сцены с фонарями. А в конце все вместе – и зрители, и обитатели Простоквашино – дружно аккумулировали тепло, чтобы зажечь домашнее солнышко.  
Какой же Новый год без Дедушки Мороза? Все дружно его позовут, и он обязательно найдет дорогу в Простоквашино. Новогодний волшебник вместе с внучкой Снегурочкой прошествует через зрительный зал, поднимется на сцену и поздравит всех с праздником. И все будет просто замечательно!

Екатерина Шевелева , Фото: Вадим Рыбаков.
Опубликовано: 29.12.2020 07:55 2 828
Тэги: культура театр дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» приступил к тестированию системы мониторинга за вывозом мусора
ВТБ будет выпускать в цифровом виде до 40% банковских карт к 2023 году
Клиенты ВТБ могут переводить деньги из телефонной книги смартфона
ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода
Социальные учреждения Калуги оснащаются тепловизорами от «Ростелекома»
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Дом из СИП-панелей как оптимальный выбор
Особенности цепочек с якорным плетением
В каком возрасте начинать изучение иностранного языка

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru