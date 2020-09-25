В Гостином дворе откроют новую сценическую площадку

В здании Гостиных дворов на улице Ленина, 122 откроется Малый зал калужской областной филармонии, сообщили в четверг, 24 сентября, ее сотрудники на онлайн-портале.

В одном из корпусов Гостиных рядов завершены ремонтные работы. На Малой сцене будут ставить разножанровые постановки с участием творческих коллективов и солистов филармонии.

На ноябрь уже запланированы два мероприятия.

7 ноября будет представлена концертная программа «Бал у князя Орловского в Гостином дворе» по мотивам одной из самых известных классических оперетт - «Летучей мыши».

19 ноября здесь пройдет лекция заслуженного артиста России Гарри Азатова «Какого же цвета музыка? А. Н. Скрябин», посвящённая творчеству, «цветовидению» музыки и интересным фактам из жизни композитора.