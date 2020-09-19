19 сентября исполнилось 85 лет со дня смерти Циолковского

В субботу, 19 сентября, отмечается памятная дата – 85-летие со дня смерти калужского ученого Константина Циолковского. Он скончался в 1935 году в этот день.

В честь калужского мечтателя - основоположника теоретической космонавтики, различные мероприятия в Калуге начались еще 11 сентября. Ведь 17 числа отмечалось 163 года со дня его рождения.

В частности, в Музее космонавтики для школьников подготовили ряд познавательных программ, а в доме-музее великого ученого была открыта выставка «В Калугу к Циолковскому».