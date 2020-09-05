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Маршрут по Калуге включат в нацпрограмму развития детского туризма «Моя Россия»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.09.2020 16:01 0 144
Маршрут по Калуге включат в нацпрограмму развития детского туризма «Моя Россия»

В субботу, 5 сентября, в Калуге глава региона Владислав ШАПША обсудил с заместителем министра культуры России Ольгой ЯРИЛОВОЙ ход реализации национального проекта «Культура» на территории области.

Отвечая на вопросы журналистов о результатах встречи, Владислав Шапша поблагодарил профильное федеральное министерство за поддержку калужских проектов и инициатив. Некоторые из них близки к завершению, другие – на стадии подготовки.

Речь шла о ремонте сельских домов культуры, создании виртуальных концертных залов и современных модельных библиотек, а также о реконструкции здания Дома народного творчества и кино «Центральный». Глава региона подчеркнул важность закупки автоклубов:

- У нас, к сожалению, есть населенные пункты, где у людей нет такой возможности, как в столице региона, посещать театры. Поэтому очень важно, когда районные творческие коллективы смогут приехать и создать жителям хорошее настроение.  

В числе наиболее масштабных проектов - строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики и создание выставочного зала, в котором будут экспонироваться масштабные проекты Государственного Эрмитажа.

Ольга Ярилова высоко оценила активную реализацию мероприятий нацпроекта, отметив, что во многом благодаря контролю со стороны регионального руководства Калужская область входит в число лидеров по данному направлению работы. Замминистра также заявила:

- Калугу нужно рекламировать. Мы договорились, что со следующего года туристический маршрут по городу будет включен в национальную программу развития детского туризма «Моя Россия», которая также реализуется в рамках нацпроекта «Культура.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.09.2020 16:01 0 144
Тэги: область общество культура туризм
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