В правительстве рассказали, когда откроются кинотеатры и театры

В России кинотеатры смогут вернуться к работе в середине июля, а театры и концертные залы откроются осенью. Во вторник, 2 июня, об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО на брифинге в правительстве.

- Что касается кино и, особенно, театра, зритель очень соскучился по любимым актерам, - приводит его слова ТАСС. - Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками.

Он отметил, что музеи также откроют двери для посетителей с середины июля, однако речь идет пока только об индивидуальных визитах.

- Дата в каждом регионе своя, в зависимости от эпидемиологической обстановки, - цитирует агентство Чернышенко. - Музеи уже начали работать, а двери для посетителей откроются уже с середины июля. Подготовительный этап - полтора месяца. Речь идет пока об индивидуальных посещениях.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, музею для открытия как раз нужны полтора месяца:

- Сейчас мы немножко подождем и повременим с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которые так ждут, возможно, и школьники, и любящие путешествовать туристы. В первую очередь мы сфокусируемся на приеме индивидуальных посетителей.

Как отметила Любимова, главное - обеспечить безопасность посетителей:

- Нам нужно продезинфицировать все помещения, нам предстоит зонировать пространства, потому что мы прекрасно понимаем, что один посетитель должен находиться на расстоянии 20 кв. м от другого. Мы должны расставить санитайзеры в каждом зале и ограничить потоки наших туристов таким образом, чтобы сохранять дистанцию.

Напомним, в Калуге массовые мероприятия отменили с конца марта. На 2 июня в Калужской области выявлено 4179 случаев заболевания коронавирусом.

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