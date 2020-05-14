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Калужан приглашают на виртуальные прогулки по городским музеям

Екатерина Киселева , Фото: Калужский музей изобразительных искусств
Опубликовано: 14.05.2020 15:56 1 291
Калужан приглашают на виртуальные прогулки по городским музеям

Как мы писали, в этом году из-за карантина по коронавирусу «Ночь музеев» пройдет в Калуге в онлайн-режиме.

Несмотря на это калужские музеи приготовили много интересных и разнообразных мероприятий, увидеть которые сможет каждый, кто имеет доступ в интернет.

Мы публикуем афишу мероприятий, которые пройдут онлайн в эту субботу, 16 мая.

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

  • 19:30. «Я — ракета!». Танцевальный флешмоб для детей и их родителей.
  • 20:00. «Фото оформитель». Мастер-класс для детей по изготовлению космической рамки для фотографии.
  • 20:00. «Акварельные фантазии: моя Вселенная». Мастер-класс для детей.
  • 21:00. «Ночь музеев». Как мы вместе с вами отмечали Ночь музеев в 2017 — 2019 гг. Фоторепортаж.
  • 22:00. «Космические скафандры в коллекции ГМИК им. К.Э. Циолковского». Тематическая экскурсия.
  • 00:00. «Космическая импровизация». Концерт музыкантов — участников VI Международного Фестиваля  импровизаторов  XEO  PLANET.
  • 01:00. «Чего не хватает?» Фотозагадки от музейного фотографа.
  • 02:00. «Когда экспонаты спят». Виртуальная прогулка по ночному музею.

Посмотреть мероприятия можно на сайте музея и на его страничках в социальных сетях.

Калужский объединенный музей-заповедник (Краеведческий музей)

  • 18:00 – 20:00. «Я уникален!»  Видеосюжеты об уникальных предметах коллекции Калужского объединённого музея-заповедника.
  • 20:00. «Я - Всезнайка!». Онлайн-викторина.
  • 20:00. «Ночь музеев. Как это было в Калужском объединённом музее-заповеднике. Дайджест за 10 лет».
  • 23:00. «Архитектурная жумчужина Калуги». Фильм об усадьбе Золотаревых.
  • 00:00. «Усадьба  Золотарёвых – взгляд изнутри, или путешествие с Привидением» - интерактивное путешествие по тайным уголкам усадьбы.

Онлайн-вещание пройдет на страничке музея в социальной сети. 

Калужский музей изобразительных искусств

  • 12:00 - 18:00. «Выставочный калейдоскоп «Отдай свой голос» - выбор зрителей.
  • 16:00 – 21:00. Концерт «Музыкальное поздравление».
  • 12:00 – 22:00. Квест  «СИМВОЛическое путешествие» - интерактивная игра о символах в архитектуре и искусстве.
  • 15:00. ИЗОвикторина –семейная викторина об изобразительном искусстве.
  • 12:00. Виртуальная выставка работ детей детской музейной студии «Студия на карантине».
  • 12:00 - 21:00. Лайф-хаки.
  • 12:00 - 00:00. Арт-челлендж.

Посмотреть мероприятия музея можно будет на страничке в социальной сети и на Youtube-канале.

Инновационный культурный центр.

  • «Под звездным небом. Сны и сновидения». Перфоманс.
Екатерина Киселева , Фото: Калужский музей изобразительных искусств
Опубликовано: 14.05.2020 15:56 1 291
Тэги: культура музей
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