Калужан приглашают на виртуальные прогулки по городским музеям

Как мы писали, в этом году из-за карантина по коронавирусу «Ночь музеев» пройдет в Калуге в онлайн-режиме.
Несмотря на это калужские музеи приготовили много интересных и разнообразных мероприятий, увидеть которые сможет каждый, кто имеет доступ в интернет.
Мы публикуем афишу мероприятий, которые пройдут онлайн в эту субботу, 16 мая.
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
- 19:30. «Я — ракета!». Танцевальный флешмоб для детей и их родителей.
- 20:00. «Фото оформитель». Мастер-класс для детей по изготовлению космической рамки для фотографии.
- 20:00. «Акварельные фантазии: моя Вселенная». Мастер-класс для детей.
- 21:00. «Ночь музеев». Как мы вместе с вами отмечали Ночь музеев в 2017 — 2019 гг. Фоторепортаж.
- 22:00. «Космические скафандры в коллекции ГМИК им. К.Э. Циолковского». Тематическая экскурсия.
- 00:00. «Космическая импровизация». Концерт музыкантов — участников VI Международного Фестиваля импровизаторов XEO PLANET.
- 01:00. «Чего не хватает?» Фотозагадки от музейного фотографа.
- 02:00. «Когда экспонаты спят». Виртуальная прогулка по ночному музею.
Посмотреть мероприятия можно на сайте музея и на его страничках в социальных сетях.
Калужский объединенный музей-заповедник (Краеведческий музей)
- 18:00 – 20:00. «Я уникален!» Видеосюжеты об уникальных предметах коллекции Калужского объединённого музея-заповедника.
- 20:00. «Я - Всезнайка!». Онлайн-викторина.
- 20:00. «Ночь музеев. Как это было в Калужском объединённом музее-заповеднике. Дайджест за 10 лет».
- 23:00. «Архитектурная жумчужина Калуги». Фильм об усадьбе Золотаревых.
- 00:00. «Усадьба Золотарёвых – взгляд изнутри, или путешествие с Привидением» - интерактивное путешествие по тайным уголкам усадьбы.
Онлайн-вещание пройдет на страничке музея в социальной сети.
Калужский музей изобразительных искусств
- 12:00 - 18:00. «Выставочный калейдоскоп «Отдай свой голос» - выбор зрителей.
- 16:00 – 21:00. Концерт «Музыкальное поздравление».
- 12:00 – 22:00. Квест «СИМВОЛическое путешествие» - интерактивная игра о символах в архитектуре и искусстве.
- 15:00. ИЗОвикторина –семейная викторина об изобразительном искусстве.
- 12:00. Виртуальная выставка работ детей детской музейной студии «Студия на карантине».
- 12:00 - 21:00. Лайф-хаки.
- 12:00 - 00:00. Арт-челлендж.
Посмотреть мероприятия музея можно будет на страничке в социальной сети и на Youtube-канале.
Инновационный культурный центр.
- «Под звездным небом. Сны и сновидения». Перфоманс.