«Мир гитары» перенесли на осень

В конце мая в Калуге должен был пройти ежегодный международный фестиваль «Мир гитары». Но его решили перенести из-за коронавируса.

- В связи со сложившейся в мире ситуацией с короновирусом мы приняли решение перенести наш 23-й фестиваль на 21-25 сентября 2020 года. Надеемся на участие всех заявленных ранее гостей, - говорится на официальном сайте калужского фестиваля.

Напомним, что фестиваль проходит в Калуге с 1998 года. На него приезжают лучшие гитаристы со всего мира.