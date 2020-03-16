Скончался режиссер Валерий Якунин

В понедельник, 16 марта, стало известно о смерти известного режиссера, заслуженного артиста, заслуженного деятеля искусств России Валерия ЯКУНИНА. Ему было 75 лет.

- Его имя тесно связано с театральной жизнью нашего города, - сообщает Калужский областной драматический театр. - Коренной москвич, он попал в театр по счастливой случайности: его, совсем мальчишку, увлекла театральная студия в Доме пионеров. Так начало раскрываться его природное дарование. Потом была армейская самодеятельность, а после армии – Московский институт культуры. Свой дипломный спектакль Якунин поставил в Калужском народном ТЮЗе, где и остался на годы. С его приходом театр обрёл новое дыхание. Так, он впервые в СССР поставил спектакль по произведению Пабло Неруды «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», другие замечательные спектакли. О калужском театре заговорили всерьёз.

Якунин работал также в Горьком (ныне Нижний Новгород), в Калужском драмтеатре, в Москве, где в 1990-м стал главным режиссёром Первого московского областного драматического театра (позже – Московского Камерного театра).

В Калуге Якунин в последние годы поставил «Плутни Скапена» Мольера, «Женитьбу» Гоголя, «Кабалу святош» Булгакова, «Мышеловку» Агаты Кристи, «Частную жизнь королевы» Елены Поддубной, вернулся к Булгакову и поставил по «Кабале святош» новый спектакль – «Королевский комедиант с бронзовыми бантами на башмаках».

- Валерий Иванович был человеком глубокого интеллекта, неистощимого остроумия, высокой деликатности и порядочности, - отмечают в драмтеатре. - С этим человеком хотелось общаться. И эта потеря по-настоящему невосполнима. Наш коллектив приносит свои искренние соболезнования семье В.И. Якунина.