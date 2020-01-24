Известный писатель раскрывает секреты мастерства

В прошлом году в Калуге с большим успехом прошла творческая встреча с писателем Александром Лапиным. Поводом послужил выход его масштабного романа «Крымский мост». А сейчас известный автор проводит цикл литературных мастер-классов, стать участником которых в онлайн-режиме может каждый калужанин.

Как автор работает над философской основой своих произведений? Как ему удается «зашить» в роман тайные смыслы и сделать его многослойным? Какие вопросы сегодня волнуют думающего читателя? Что общего у всех мировых религий?

На днях вышел уже шестой выпуск программы, посвященной писательскому мастерству, в которой на эти и другие вопросы отвечает Александр Лапин.

Автор популярных романов «Русский крест», «Святые грешники» и «Крымский мост», лауреат престижных литературных премий не только делится профессиональными секретами, но и помогает по-новому взглянуть на мир, в котором мы живем.

Все выпуски программы можно посмотреть на канале Александра Лапина на Youtube.