Кто выиграл билеты на Дроботенко, Кравченко и «Синюю птицу»

Подводим итоги наших предновогодних розыгрышей билетов, которые мы проводили среди подписчиков kp40 в социальной сети «ВКонтакте».
Билеты на шоу юмориста Сергея Дроботенко выиграли Ирина Гнеденкова, Александра Яркина, Танечка Танюша, Светлана Казанцева и Юлия Меркулова. Поздравляем!
Билеты на спектакль «Сирена и Виктория» с Татьяной Кравченко в главной роли выиграли Екатерина Еремина , Ирина Сашина, Галина Горбачева, Татьяна Фетисова и Елена Иохина. Поздравляем!
А с билетами на концерт «Синей птицы» Дмитрия Галицкого повезло Евгении Барсуковой и Ане Власовой. Поздравляем!
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