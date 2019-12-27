Кто выиграл билеты на Дроботенко, Кравченко и «Синюю птицу»

А с билетами на концерт «Синей птицы» Дмитрия Галицкого повезло Евгении Барсуковой и Ане Власовой . Поздравляем!

Подводим итоги наших предновогодних розыгрышей билетов, которые мы проводили среди подписчиков kp40 в социальной сети «ВКонтакте» .

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