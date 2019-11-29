Разыгрываем билеты на «Пикник», Кадышеву и «Щенячий патруль»

В ближайшие выходные сразу несколько концертов пройдет на сцене «Арены КТЗ» в Калуге. Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты.

Утром в субботу, 30 ноября, артисты представят шоу ростовых кукол «Щенячий патруль. Навстречу приключениям». Розыгрыш билетов по ссылке.

Вечером 30 ноября Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» представят юбилейную программу. Розыгрыш билетов здесь.

А в воскресенье, 1 декабря, в наш город вновь приедет группа «Пикник». Известные музыканты везут программу «В руках великана». Розыгрыш по ссылке.