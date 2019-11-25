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Калужанка заняла 9 место на детском «Евровидении»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2019 09:27 11 2256

В воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице прошёл финал конкурса «Детское Евровидение-2019». Как мы уже рассказывали, Армению на нём представляла 14-летняя Карина Игнатян из Калуги.

Девочка исполнила песню «Colors of your dream» - композиторов Авета Барсегяна и Маргариты Дорошевич, автор музыки - Тарас Демчук.

По итогам голосования Карина набрала 115 баллов и заняла 9 место. По итогам голосования жюри максимальные 12 баллов Армения получила от Нидерландов, 10 баллов присудила Россия, 8 - Австралия.

Представлявшие Россию Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак заняли 13 место из 19 возможных.

Главный же приз «Детского Евровидения» в этом году достался Виктории Габор из Польши. На втором месте Казахстан, на третьем – Испания.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2019 09:27 11 2256
Тэги: культура дети
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