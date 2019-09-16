Девочка из Калуги представит Армению на «Евровидении»

Участница российского шоу «Голос. Дети» и детской «Новой волны» 14-летняя Карина Игнатян из Калуги представит Армению на «Детском Евровидении-2019», сообщает в понедельник, 16 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на общественное телевидение страны.

Карина выступит с песней Colours of your dream (Цвета твоей мечты). Слова песни написали Авет Барсегян и Маргарита Дорошевич, музыку – Тарас Демчук.

«Детское Евровидение» в 2019 году пройдет в польском городе Гливице. Финал конкурса состоится 24 ноября.

Карина Игнатян в 2017 году участвовала в проекте «Голос. Дети» на Первом канале, а нынешним летом заняла четвертое место на детской «Новой волне».