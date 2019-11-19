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Пираты из Москвы увезли пиастры с калужского бала

19.11.2019 11:22 1 787 Наталья Чаадаева, Фото автора.
Пираты из Москвы увезли пиастры с калужского бала

В субботу,16 ноября, в Городском досуговом центре в Калуге прошёл ролевой бал «На краю времен». Его провёл Клуб старинных танцев «Хрустальный замок» при творческом объединении «Элизиум».

В этом году танцевальный зал заполнили пираты и матросы. По сюжету — корабли из разных стран, вселенных и миров причалили на пиратский остров Тортуга.

На бал приехали 70 человек из разных городов России — Тулы, Москвы, Алексина, Обнинска, Калуги, Козельска, Рязани.

Гости активно выполняли задания «посланника Судьбы», но не всегда им везло, некоторые получали чёрные метки

На балу гостей встречала хозяйка Тортуги «Фортуна», она же руководитель «Хрустального замка» Наталья Борисова

Бал получился практически семейным и покорил танцами все возрасты - кто-то из гостей приходил не только с детьми, но и с внуками.

В одном танце можно было увидеть танцоров всех возрастов.

Сложность у всех танцев разная — например, котильон могли танцевать все желающие, а вот к кадрилям гости бала готовились заранее и не одно занятие.

Заранее или уже на балу можно было разделиться на команды кораблей для участия в ролевой составляющей бала.

Пираты были не только из прошлых эпох, но и из фантастического будущего

Гостей развлекали весёлыми фантами — выполняя задания, команды получали кусочки карты.

Главным призом был сундук с золотыми сладкими монетами.

- Мы долго думали, что сделать главным призом. - рассказали организаторы. - Он должен был быть атмосферным, но при этом каждый участник победившей команды мог бы получить себе его кусочек. В итоге решили купить шоколадные монеты и положить в сундук.

В итоге команда клуба «Двор чудес» из Москвы на своём корабле «Черногривый» выполнила все задания и Фортуна, хозяйка бала, подарила им сундук с золотыми монетами.

Уважаемые читатели, а какие необычные увлечения есть у вас или ваших друзей? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Наталья Чаадаева 
Фото автора.
Тэги: культура фоторепортаж
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