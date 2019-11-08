Кто выиграл билеты на три концерта

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты сразу на три концерта, которые состоятся в ближайшие выходные в Калуге.

9 ноября в «Арене КТЗ» выступит Лена Василек. Билеты на этот концерт выиграли Юлия Гаврюкова, Ирина Борисова, Виталий Ребенков, Алла Базурова и Юрий Матвеев.

10 ноября в филармонии состоится детский концерт «День рождения друга». С билетами на этот концерт в нашем конкурсе повезло Александру Ибрагимову.

Также 10 ноября в «Арене КТЗ» выступит Владимир Кузьмин. На это выступление выиграли билеты Екатерина Медведева, Надежда Ариничева и Елена Устюгова.

Поздравляем победителей!