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Кто выиграл билеты на три концерта

08.11.2019 13:24 2 235 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на три концерта

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты сразу на три концерта, которые состоятся в ближайшие выходные в Калуге.

9 ноября в «Арене КТЗ» выступит Лена Василек. Билеты на этот концерт выиграли Юлия Гаврюкова, Ирина Борисова, Виталий Ребенков, Алла Базурова и Юрий Матвеев.

10 ноября в филармонии состоится детский концерт «День рождения друга». С билетами на этот концерт в нашем конкурсе повезло Александру Ибрагимову.

Также 10 ноября в «Арене КТЗ» выступит Владимир Кузьмин. На это выступление выиграли билеты Екатерина Медведева, Надежда Ариничева и Елена Устюгова.

Поздравляем победителей!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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